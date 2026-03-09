Mauro dice stop | David non può più giocare nella Juventus

Da juventusnews24.com 9 mar 2026

Un ex giocatore della Juventus ha dichiarato che David non può più far parte della squadra, escludendolo dal roster. La sua opinione si basa su valutazioni personali e non lascia spazio a interpretazioni diverse. La notizia riguarda esclusivamente le sue parole e la posizione ufficiale sulla presenza del calciatore nel club. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso una dichiarazione ufficiale.

