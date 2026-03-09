Mauro dice stop | David non può più giocare nella Juventus

Un ex giocatore della Juventus ha dichiarato che David non può più far parte della squadra, escludendolo dal roster. La sua opinione si basa su valutazioni personali e non lascia spazio a interpretazioni diverse. La notizia riguarda esclusivamente le sue parole e la posizione ufficiale sulla presenza del calciatore nel club. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso una dichiarazione ufficiale.

