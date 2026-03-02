In vista del derby tra Milan e Inter, si aggiornano le condizioni di Gimenez e Bartesaghi, due giocatori coinvolti in recenti problemi fisici. Massimiliano Allegri valuta le scelte in vista della partita, mentre si attendono eventuali sviluppi sulle loro condizioni. Le ultime notizie riguardano gli eventuali recuperi o esclusioni dei due calciatori dalla rosa.

Ecco le ultime novità da Pianeta Milan sugli infortuni in vista del derby Milan-Inter. Partiamo da Davide Bartesaghi che è uscito a pochi minuti dal termine di Cremonese-Milan. Per il terzino sinistro rossonero si tratta di un risentimento al flessore destro. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni. Spazio poi a Santiago Gimenez che è quasi arrivato alla fine del suo percorso riabilitativo dopo l'operazione alla caviglia di fine dicembre: la visita di controllo ha dato esito positivo. Il giocatore nei prossimi giorni ultimerà il lavoro propedeutico al rientro in gruppo. Da capire quindi se Bartesaghi e l'attaccante messicano saranno disponibili o meno per il derby di domenica sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso il derby Milan-Inter: come stanno Gimenez e Bartesaghi? Le ultime sugli infortuni | PM

Leggi anche: Milan, il punto dall'infermeria: le ultime su Bartesaghi, Leao, Pulisic, Saelemaekers e Gimenez

Leggi anche: Primavera, il derby Milan-Inter termina 2-2. Renna: “Amareggiato per gli infortuni dei ragazzi …” | PM

Verso Inter-Milan: le ultime novità sulla formazione dei nerazzurri | Serie A

Tutti gli aggiornamenti su Milan Inter.

Temi più discussi: Inter fuori dalla Champions: il derby si gioca domenica 8 marzo alle 20.45; Milan-Inter, il domandone a Pressing: chi vince il derby?; Quando si gioca il derby Milan-Inter, la data per la partita di marzo: manca solo l'ufficialità; Allegri carica il Milan verso l'Inter: Scudetto? Speriamo che i numeri...

Inter-Milan, il derby dell’8 marzo bivio per lo scudettoL'Inter batte il Genoa e mantiene 10 punti di vantaggio sul Milan in vista del derby. Dimarco e Calhanoglu decidono la sfida. lavocedivenezia.it

Milan-Inter, parole forti verso il derby: Allegri punge, Leao caricaMilan-Inter, Leao e Allegri scaldano il derby con parole forti su classifica e scudetto. Clima acceso a San Siro. spaziomilan.it

Official – Marco Di Bello To Referee Como Vs Inter Milan Coppa Italia Semi-Final Showdown x.com

LE ULTIME 11 DEL MILAN, QUANTI PUNTI FAREMO Scrivetecelo nei commenti: MILAN-Inter Lazio-MILAN MILAN-Torino Napoli-MILAN MILAN-Udinese Verona-MILAN MILAN-Juventus Sassuolo-MILAN MILAN-Atalanta Geno - facebook.com facebook