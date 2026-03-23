Inter News 24 Goretzka Inter, il centrocampista tedesco lascerà il Bayern Monaco a fine stagione e rappresenta l’occasione di mercato ideale per Chivu. Il mercato dei parametri zero entra nel vivo e il nome di Leon Goretzka, mediano tedesco dotato di imponente struttura fisica e grande senso dell’inserimento, è diventato l’oggetto del desiderio delle principali big europee. Nonostante le numerose indiscrezioni circolate durante la sessione invernale, il calciatore è rimasto in Baviera, ma il suo futuro è già segnato. Il Bayern Monaco ha infatti ufficializzato l’addio del classe 1995 al termine della stagione, chiudendo un ciclo durato otto anni e costellato da sei Bundesliga e una Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Goretzka Inter, la dirigenza pensa al colpo a parametro zero: aperta la sfida di mercato con il Milan

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