Fabio Capello ha commentato il mercato della Juventus in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato di possibili arrivi come Bernardo Silva e Kim, e ha espresso opinioni sul rafforzamento della squadra per la prossima stagione. Tra i temi trattati anche il tentativo di conquistare lo Scudetto, con un focus sui nomi e le strategie di mercato del club.

Fabio Capelllo ha parlato dalle colonne di Gazzetta dello Sport del mercato della Juventus con nomi come Bernardo Silva e Kim per la prossima stagione Juventus da Scudetto: La Ricetta di Capello tra il Sogno Bernardo Silva e il Rebus Lewandowski. Non è tempo di bilanci basati L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Capello “Bernardo Silva sarebbe un colpo alla Pirlo”

Mercato - Capello: “Juve andrei su Kim e Bernardo”

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