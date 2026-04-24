Juventus Capello Bernardo Silva sarebbe un colpo alla Pirlo
Fabio Capello ha commentato il mercato della Juventus in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato di possibili arrivi come Bernardo Silva e Kim, e ha espresso opinioni sul rafforzamento della squadra per la prossima stagione. Tra i temi trattati anche il tentativo di conquistare lo Scudetto, con un focus sui nomi e le strategie di mercato del club.
Fabio Capelllo ha parlato dalle colonne di Gazzetta dello Sport del mercato della Juventus con nomi come Bernardo Silva e Kim per la prossima stagione Juventus da Scudetto: La Ricetta di Capello tra il Sogno Bernardo Silva e il Rebus Lewandowski. Non è tempo di bilanci basati L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Mercato - Capello: “Juve andrei su Kim e Bernardo”
Notizie correlate
Capello infiamma Milan Juve: «Allegri va blindato, a lui servirebbe questo centravanti! Bernardo Silva colpo alla Pirlo per i bianconeri»Calciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera...
Capello: "Silva colpo alla Pirlo. Con lui e Kim la Juve sarà da scudetto. Biscotto col Milan? No""S tavolta a San Siro mi siederei più volentieri sulla panchina di Spalletti, che in questo momento mi sembra abbia meno problemi di gioco e...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Capello: Bernardo Silva colpo alla Pirlo, Juventus da scudetto con lui e Kim; Bernardo Silva e Kim, due-tre acquisti top e i dubbi su Lewandowski: i consigli di mercato alla Juventus di Capello; Capello: Silva colpo alla Pirlo. Con lui e Kim la Juve sarà da scudetto. Biscotto col Milan? No; Bernardo Silva-Juve, ecco la carta vincente! Il colpo si può sbloccare così.
Bernardo Silva-Juve, spunta Danilo: il commento sul colpo mercato diventa subito viraleLa Juventus si muove con decisione sul mercato estivo e ha individuato in Bernardo Silva uno degli obiettivi principali per rinforzare il centrocampo. Il talento del Manchester City rappresenta un pro ... tuttosport.com
Capello: Bernardo Silva colpo alla Pirlo, Juventus da scudetto con lui e KimFabio Capello dice la sua sul mercato estivo per rinforzare la Juventus in vista della prossima stagione. L'ex allenatore bianconero ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: La quali ... calciomercato.com
Nuovi contatti con l'agente di Bernardo Silva Le novità https://www.juventusnews24.com/bernardo-silva-juve-contatti-comolli-mendes/ - facebook.com facebook
I nomi sul taccuino della Juve oltre a Bernardo Silva, sono: Lewandowski e Goretzka (su cui c’è forte il Milan). Spalletti ha chiesto leadership ed esperienza [Romeo Agresti] x.com