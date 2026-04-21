L'ex allenatore commenta le prossime sfide delle squadre di Spalletti e Allegri, sottolineando le potenzialità delle formazioni. In particolare, si concentra sui nuovi acquisti e sulle strategie di gioco adottate, evidenziando come alcune scelte possano influenzare gli esiti delle partite imminenti. Tra le questioni affrontate, anche alcune dichiarazioni sui rapporti tra le squadre e le voci di possibili accordi tra club.

"S tavolta a San Siro mi siederei più volentieri sulla panchina di Spalletti, che in questo momento mi sembra abbia meno problemi di gioco e personalità rispetto ad Allegri". Fabio Capello, grande doppio ex di Milan e Juventus, si proietta sul classico di domenica sera. La Juventus si presenta a San Siro con tre punti in meno di Milan e Napoli: stupito? "Prima la Juventus stava andando piano, ma adesso ha trovato l’equilibrio tattico: non subisce gol da tre partite. Spalletti ha recuperato sette punti al Milan, che recentemente ha frenato". Conta soltanto andare in Champions o fa la differenza qualificarsi da quarta, terza o seconda? "Allegri è stato chiaro fin dall’inizio: l’obiettivo è tornare in Champions e ormai lo ha raggiunto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Silva colpo alla Pirlo. Con lui e Kim la Juve sarà da scudetto. Biscotto col Milan? No"

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