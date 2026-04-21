Capello infiamma Milan Juve | Allegri va blindato a lui servirebbe questo centravanti! Bernardo Silva colpo alla Pirlo per i bianconeri

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juve, ha commentato la prossima sfida tra le due squadre in programma a San Siro, intervistato da La Gazzetta dello Sport. Nel corso dell'intervista, ha espresso il suo punto di vista sulla situazione di alcuni allenatori e sui possibili acquisti che potrebbero rafforzare le squadre, citando anche un attaccante che potrebbe fare la differenza. È stata inoltre discussa la strategia di alcune società in vista delle prossime partite.

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