Juventus Buffon Italia ai mondiali? Più facile arrivino gli alieni

Gigi Buffon ha dichiarato che è più probabile incontrare alieni che vedere l’Italia qualificarsi per tre campionati mondiali consecutivi senza la sua squadra nazionale. Le sue parole sono state pubblicate dal Guardian e hanno attirato l’attenzione sullo stato attuale del calcio italiano. La discussione si concentra sulla difficoltà di raggiungere certi obiettivi sportivi e sulla percezione della situazione delle qualificazioni ai prossimi grandi tornei.

Italia, l’allarme di Buffon: “Più facile vedere gli alieni che tre Mondiali senza Azzurri”. Gigi Buffon non usa giri di parole e, dalle colonne del Guardian, lancia un grido d’allarme che scuote le fondamenta di Coverciano. L’ex numero uno e attuale capo delegazione della Nazionale ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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