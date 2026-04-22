Il portiere italiano ha commentato con amarezza il terzo fallimento della nazionale nel raggiungere i Mondiali, definendolo una “pagina dolorosa” sia per il calcio nel Paese che per sé stesso. La sua dichiarazione mette in evidenza la difficoltà di assistere a questa assenza così lunga di una rappresentativa italiana nella fase finale del torneo mondiale, paragonando la probabilità di un evento così raro a quella di vedere mille alieni.

(Adnkronos) – "Il terzo Mondiale mancato dall'Italia? È stata una pagina dolorosa per il calcio italiano e per me stesso. Se mi avessero detto che sarebbe successo 12 anni fa, avrei risposto che sarebbe stato molto più facile vedere mille alieni intorno a me piuttosto che l'Italia non qualificata per tre tornei consecutivi. Ma questa. L'articolo Buffon: “Più facile vedere mille alieni che Italia senza Mondiali per tre volte. E invece.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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