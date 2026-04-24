juventus bianconeri a san siro tra emergenza infortuni e rinnovi

La Juventus si prepara per la trasferta di San Siro contro il Milan, mentre affronta diverse assenze e problemi di infortuni. La squadra di Luciano Spalletti si trova a dover gestire l’incertezza legata a Vlahovic e al caso Holm, con continui adattamenti in campo. La situazione in infermeria non permette un’ampia scelta di giocatori disponibili, rendendo la strategia dell’allenatore più complessa del solito.

Juventus, emergenza San Siro: Il rebus Vlahovic e il caso Holm per Spalletti. La marcia della Juventus verso la sfida cruciale di San Siro contro il Milan è segnata da un’infermeria che non accenna a svuotarsi, costringendo Luciano Spalletti a continui esperimenti tattici. Al centro dei L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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