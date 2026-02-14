Inter-Juventus 0-0 | Pareggio a San Siro la Serie A in bilico tra nerazzurri e bianconeri

L'incontro tra Inter e Juventus si è concluso senza reti, lasciando il risultato aperto nella corsa allo scudetto. La partita, giocata oggi a San Siro, ha visto entrambe le squadre impegnate in un duello intenso, con occasioni mancate da entrambi i lati. I tifosi presenti hanno assistito a un match combattuto, che mantiene tutto ancora in bilico nella classifica di Serie A.

Inter-Juventus, Pareggio a San Siro: la Serie A Resta Aperta. Un pareggio a reti inviolate ha concluso il big match di Serie A tra Inter e Juventus, disputato oggi, 14 febbraio 2026, a San Siro. Il risultato, che non ha visto gol, mantiene intatto l’equilibrio in classifica e alimenta ulteriormente la competizione per lo scudetto, in un campionato che si conferma sempre più combattuto e imprevedibile. Un Match Tattico, Pochi Sguardi al Gol. L’attesa per il fischio d’inizio era palpabile. San Siro, gremito di appassionati, ha offerto la cornice perfetta per un confronto che andava oltre il semplice valore dei tre punti.🔗 Leggi su Ameve.eu

La partita tra Inter e Juventus rischia di saltare o di essere spostata a causa dei playoff di Champions League.

La 19ª giornata della Serie A si è conclusa con un pareggio tra Milan e Cremonese, mentre l’Inter ha consolidato il primo posto in classifica.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.