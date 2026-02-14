Inter Juventus 3-2 Zielinski fa esplodere San Siro | nerazzurri guariti bianconeri congelati

Zielinski ha segnato il gol decisivo che ha portato l’Inter a battere la Juventus 3-2 a San Siro, facendo esplodere i tifosi nerazzurri. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando il centrocampista polacco ha approfittato di un errore difensivo bianconero per mettere a segno il gol che ha cambiato le sorti dell’incontro. La vittoria ha dimostrato che l’Inter è tornata in forma, mentre la Juventus ha mostrato alcune difficoltà difensive.

Inter Juventus. Il big match di San Siro, come ampiamente prevedibile, fa prevalere la tattica e lo studio nelle battute iniziali. La prima azione degna di nota arriva solamente al 13?, con David che mette giù una palla in area pronta ad essere battuta in rete, ma Dimarco con una diagonale magistrale recupera sull'attaccante canadese. L' Inter, dopo soli 4?, passa avanti al primo squillo con una palla al centro di Luis Henrique che Cambiaso sporca in porta (complice Di Gregorio, non certo impeccabile e reattivo nell'occasione). La Juve prova a rispondere immediatamente, e ci prova prima con McKennie e poi con Conceicao, senza fortuna.