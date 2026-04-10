Infortunio Vlahovic lo staff medico bianconero si interroga E intanto il serbo affronta così il momento difficile

Dopo l’infortunio subito, il giocatore serbo ha iniziato un percorso di recupero, mentre lo staff medico della squadra sta analizzando il problema fisico riscontrato. La situazione ha sollevato alcune preoccupazioni tra i membri del team, che stanno valutando le condizioni attuali dell’atleta. Nel frattempo, il calciatore sta affrontando con impegno il momento difficile, cercando di mantenere la concentrazione sul percorso di riabilitazione.

di Angelo Ciarletta Infortunio Vlahovic, lo staff medico bianconero si interroga sul problema fisico del centravnati. E intanto il giocatore affronta così il momento difficile. La Juve deve fare i conti con l’ennesimo imprevisto fisico che rallenta il cammino del suo riferimento offensivo. Dusan Vlahovic è stato vittima di un nuovo infortunio che ne condiziona pesantemente il finale di stagione. Il calciatore ha scelto il silenzio social, visibilmente provato da un ko arrivato proprio quando le sensazioni in allenamento sembravano volgere al meglio. CONTINASSA JUVE LIVE Secondo Tuttosport il rientro del numero nove è verosimilmente fissato per il periodo successivo alla sfida contro il Milan, l’ultimo atto di un trittico decisivo per le sorti della qualificazione europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, lo staff medico bianconero si interroga. E intanto il serbo affronta così il momento difficile Leggi anche: Infortunio Vergara, il rientro è lontano: lo staff medico ha deciso Vlahovic si ferma ancora dopo Juventus-Genoa: nuovo infortunio muscolare per il centravanti serboDusan Vlahovic si è fermato ancora dopo Juventus-Genoa: gli esami al J Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Juventus, infortunio Vlahovic, lesione di alto grado alla coscia sinistra: i tempi di recupero Temi più discussi: Vlahovic ko, testa bassa dopo il riscaldamento: cos'è successo in Juve-Genoa; Infortunio Vlahovic, cosa si è fatto l'attaccante della Juventus: quando torna e quante partite salta; Juventus, lesione per Vlahovic: sarà out per 3 settimane. Perin da valutare giorno per giorno; Vlahovic si fa male nel riscaldamento e rientra negli spogliatoi. Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l’AtalantaInfortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l'Atalanta ... calcionews24.com Juventus, infortunio nel riscaldamento per Vlahovic: l'esito degli esami strumentaliDusan Vlahovic ha rimediato un altro infortunio durante Juventus-Genoa: le sue condizioni, quando rientra e chi lo sostituisce ... assopoker.com Vlahovic Juve, rinnovo incerto dopo il nuovo infortunio Il Milan resta alla finestra per eventuali sviluppi! - facebook.com facebook La #Juventus, dopo l’infortunio di #Vlahovic, vuole approfittare della situazione per ottenere condizioni economiche migliori, soprattutto sulle commissioni. L’idea di rinnovare resta, ma l’ultimo stop spinge a rivedere le cifre. @romeoagresti - #Juventus #Calc x.com