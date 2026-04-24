Negli ultimi anni, la squadra ha registrato una diminuzione significativa nelle occasioni di segnare sui calci di punizione. I dati ufficiali mostrano come il numero di tentativi e di gol realizzati da questa fase siano calati rispetto al passato. Questa riduzione influisce sulla capacità offensiva della squadra, che in passato si avvaleva di questa arma per sbloccare situazioni complicate. La questione riguarda ora un aspetto che sembrava un punto di forza, ma che sembra aver subito un declino costante.

I numeri parlano chiaro: negli ultimi anni la Juve ha perso una delle armi più importanti del proprio repertorio offensivo. Il dato è pressoché emblematico con i bianconeri che quest’anno non hanno realizzato neanche un gol su punizione diretta e non si tratta neppure di un caso isolato. Infatti, anche lo scorso anno ha visto la Vecchia Signora chiudere il campionato senza reti, confermando di fatto un trend in progressivo ed evidente peggioramento. Il dato negli ultimi due anni si inserisce tuttavia in un quadro più ampio, anche se nella stagione 20232024 la Juventus aveva trovato qualche soluzione in più, con Dusan Vlahovic miglior marcatore su punizione diretta in Serie A con due reti, seguito da Arkadiusz Milik a quota uno.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve e l’incognita punizioni: il lento declino di un’arma perduta

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