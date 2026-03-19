Umberto Bossi è deceduto dopo aver affrontato una malattia neurologica iniziata più di vent’anni fa. Nel 2004 aveva subito un ictus che aveva contribuito a un progressivo deterioramento delle sue condizioni di salute. La sua scomparsa segue un lungo periodo di declino fisico e di conseguenze sulla sua attività pubblica e politica.

Umberto Bossi è morto. Il fondatore della Lega si è spento dopo una lunga battaglia con una malattia neurologica iniziata oltre vent’anni fa, che ne aveva segnato profondamente il corpo e la vita pubblica. La sua morte arriva al termine di un percorso clinico complesso, fatto di fragilità progressiva, ricoveri e difficoltà sempre più evidenti, che negli ultimi anni lo avevano reso una presenza sempre più rara e faticosa anche nelle occasioni pubbliche. Non un evento improvviso, ma l’esito di una lunga condizione di indebolimento fisico che lo accompagnava da tempo. Tutto comincia l’11 marzo 2004, quando Bossi viene colpito da un ictus cerebrale causato da un aneurisma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Umberto Bossi muore dopo vent’anni di malattia: l’ictus del 2004 e un lento declino

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