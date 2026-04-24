Julia Varvaro | la funzionaria di Trump accusata di essere una sugar baby

Julia Varvaro, fino a pochi giorni fa, ricopriva un ruolo di alto livello all’interno del dipartimento della sicurezza interna negli Stati Uniti. Ora si trova al centro di un’indagine legale dopo essere stata accusata di aver intrattenuto rapporti con un uomo molto più anziano in cambio di benefici economici. La notizia ha suscitato attenzione nei media e sollevato interrogativi sulla sua condotta precedente.

Fino a pochi giorni fa era un’alta funzionaria del dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti. Una vicesegretaria aggiunta per il contrasto al terrorismo. Ma adesso Julia Varvaro è stata sospesa dall’incarico. Per un’accusa curiosa: avrebbe adescato uomini su un sito di sugar daddy. Ovvero le persone anziane che finanziano uno stile di vita lussuoso alle loro “amichette”. La 29enne avrebbe avuto un profilo su Seeking.com. Ovvero il sito usato da giovani single in cerca di partner anziani e danaroso. Julia Varvaro e l’accusa di essere una sugar babe. Sul web Varvaro figurava con il nome Alessia e nel suo profilo sosteneva di lavorare per un’agenzia governativa e di essere in grado di offrire una «sensualità raffinata».🔗 Leggi su Open.online

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