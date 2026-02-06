Trump ha sospeso i finanziamenti alla Wada l’agenzia antidoping perché accusata di essere filo-cinese

Donald Trump ha sospeso i fondi all’Agenzia mondiale antidoping, accusandola di essere troppo vicina alla Cina. La decisione riguarda un finanziamento di circa 3,6 milioni di dollari all’anno, che ora viene bloccato. La Wada si trova così senza un'importante fonte di finanziamento, mentre il governo americano sembra voler mettere in discussione l’indipendenza dell’agenzia. La mossa di Trump rischia di complicare le attività dell’organizzazione che si occupa di controllare le regole nel mondo dello sport.

Donald Trump, per legge, ha sospeso il finanziamento annuale di 3,6 milioni di dollari (poco più di 3 milioni di euro) all’Agenzia mondiale antidoping (Wada). L’Equipe riporta: Il loro rapporto, che non era già buono, sta prendendo una svolta peggiore. Gli Stati Uniti hanno sospeso il loro pagamento annuale alla Wada, a seguito di una disposizione incorporata nella legge finanziaria firmata martedì 3 febbraio dal presidente Donald Trump. Questa decisione rimarrà in vigore fino a quando la Wada non avrà adottato misure per rispondere alle accuse americane di essere soggetta all’ influenza cinese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Laboratorio antidoping Fmsi di Roma, situato nella zona Casilino, è tra le sole 30 strutture al mondo ad aver ottenuto l’accreditamento WADA.

Il Laboratorio Antidoping FMSI di Roma, recentemente riconosciuto dalla WADA per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, conferma il suo ruolo di centro di eccellenza internazionale.

