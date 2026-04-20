Venerdì esce il primo album dell’artista Juli, intitolato “Solito Cinema”, con numerose collaborazioni. Juli è anche noto per aver prodotto 34 dischi di platino e 29 dischi d’oro, raggiungendo oltre un miliardo di stream a livello globale. La data di uscita dell’album è stata annunciata recentemente, suscitando interesse tra gli appassionati di musica.

È il produttore dei record 34 dischi di PLATINO, 29 dischi d’ORO e oltre 1 miliardo di stream globali. Collaborazioni con Olly, Emma, Ultimo e tanti altri JULI VENERDì ESCE “SOLITO CINEMA” IL SUO PRIMO ALBUM CON FABIO CONCATO TOMMASO PARADISO FULMINACCI BRESH FRANCO 126 BIAGIO ANTONACCI COEZ EMMA ELISA ENRICO NIGIOTTI TREDICI PIETRO OLLY Venerdì arriva “SOLITO CINEMA” il primo album di JULI, che contiene tantissime collaborazioni, in pre-order qui. FABIO CONCATO, TOMMASO PARADISO, FULMINACCI, BRESH, FRANCO 126, BIAGIO ANTONACCI, COEZ, EMMA, ELISA, ENRICO NIGIOTTI, TREDICI PIETRO, OLLY sono gli amici che sono entrati in questo “solito cinema” unendo la loro musica e le loro voci al talento di JULI: il risultato è questo atteso album composto da 12 tracce in cui mondi diversi si mixano creando un’identità unica.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Juli: venerdì esce il suo primo album “Solito Cinema”, con tantissime collaborazioni

Notizie correlate

Il 24 aprile arriva “Solito cinema”, il primo album di Juli con tantissime collaborazioni. Da ora in pre-orderÈ il produttore dei record 34 dischi di PLATINO, 28 dischi d’ORO e oltre 1 miliardo di stream globali.

Juli: “Olly è il capitano di Solito Cinema. Vincere Sanremo con Balorda Nostalgia è stato come vincere i Mondiali”Juli, nome d'arte di Julien Boverood, pubblicherà il 24 aprile "Solito Cinema", il suo debut album da producer.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Musica Italiana settimana 15 2026: tutte le novità; Nicolò Filippucci, da Sanremo al primo album e live: Sono pronto a dare il massimo; JULI dirige il suo Solito Cinema: 12 tracce, mille mondi, un’unica identità; Tenth Sky debutta con Nylon | il primo album fuori dal 24 aprile.

Juli: Olly è il capitano di Solito Cinema. Vincere Sanremo con Balorda Nostalgia è stato come vincere i MondialiJuli, nome d’arte di Julien Boverood, pubblicherà il 24 aprile Solito Cinema, il suo debut album da producer. Tra gli ospiti, oltre a Concato, Antonacci ed Emma ci sarà anche Olly, con cui ha vinto ... fanpage.it

Dentro il Solito Cinema di Juli ci sono amici, musica e momenti indelebili: l’intervistaAbbiamo incontrato Juli - produttore, musicista e autore - per farci svelare cosa c’è dietro al suo album d’esordio in uscita il 24 aprile ... billboard.it

@juli__ spoilera sui social un suo nuovo brano con Bresh. L'album "Solito cinema" esce il 24 aprile Segui @endofacentury.it #juli #solitocinema #album #video #reel - facebook.com facebook