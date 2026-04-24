Jude Bellingham ha scelto un look Old money per l' Open di Madrid

Non lo si vede spesso a eventi sportivi di questo tipo, ma Jude Bellingham non poteva mancare al Mutua Madrid Open. Se si parla di Madrid, in effetti, si pensa subito al Real e nel giro di poche ore ti ritrovi con un doppio inaugurale che mette insieme Jannik Sinner e Jude Bellingham da una parte contro Rafael Nadal e Thibaut Courtois dall’altra, arbitrati da Florentino Perez: sulla carta sembra un sogno lucido, ma nella realtà dura il tempo di qualche scambio e di un paio di clip buone per i social. Poi tutto si ridimensiona. Perché alla fine il torneo resta un torneo di tennis, con gente seduta sugli spalti per ore, sole, pause, cambio campo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Jude Bellingham ha scelto un look Old money per gli Open di MadridNon lo si vede spesso a eventi sportivi di questo tipo, ma Jude Bellingham non poteva mancare al Mutua Madrid Open.

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