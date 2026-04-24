Jude Bellingham ha scelto un look Old money per gli Open di Madrid

Jude Bellingham ha partecipato agli Open di Madrid indossando un abbigliamento in stile Old money, una scelta poco comune in eventi sportivi di questo tipo. La sua presenza al Mutua Madrid Open ha attirato l'attenzione dei presenti, considerando la sua apparizione fuori dal contesto calcistico abituale. Bellingham si è presentato con un look distinto, diverso dal solito, distinguendosi tra il pubblico e gli altri partecipanti.

Non lo si vede spesso a eventi sportivi di questo tipo, ma Jude Bellingham non poteva mancare al Mutua Madrid Open. Se si parla di Madrid, in effetti, si pensa subito al Real e nel giro di poche ore ti ritrovi con un doppio inaugurale che mette insieme Jannik Sinner e Jude Bellingham da una parte contro Rafael Nadal e Thibaut Courtois dall’altra, arbitrati da Florentino Perez: sulla carta sembra un sogno lucido, ma nella realtà dura il tempo di qualche scambio e di un paio di clip buone per i social. Poi tutto si ridimensiona. Perché alla fine il torneo resta un torneo di tennis, con gente seduta sugli spalti per ore, sole, pause, cambio campo.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Jude Bellingham ha scelto un look Old money per gli Open di Madrid Notizie correlate Leggi anche: Craig Tiley: perché ha scelto di passare dall’Australian Open agli US Open. L’allenatore del Real Madrid, Arbeloa, conferma gli infortuni di Bellingham e Mbappe prima della trasferta del Manchester City2026-03-16 21:52:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’allenatore del Real Madrid... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Jude Bellingham si dà al cricket: compra quote in un club per aiutare i giovani; ? Bellingham investe 1 milione di sterline per far grande il cricket a Birmingham; Bellingham investe nel cricket: oltre un milione di euro per la squadra della sua città; Sfruttate i suoi punti di forza! Come il Real Madrid può riportare in campo la sua bestia, Jude Bellingham. Jude Bellingham è il giocatore con più stile di Euro 2024Jude Bellingham è stato votato dai lettori di GQ come il giocatore più elegante di Euro 2024. I cuori dei tifosi dell'Inghilterra sono stati spezzati dalla sconfitta per 2-1 contro la Spagna nella ... gqitalia.it Michele Caracciolo. Giulio Cercato · Don't Wake Me Up. Sinner, Rafa Nadal e Jude Bellingham al Bernabeu - Atp 1000 Madrid Jannik riceve una maglia del Real Madrid dal presidente del club Florentino Pérez #fblifestyle #sinner #nadal #MutuaMad - facebook.com facebook Rafa Jodar Jude Bellingham Il talento riconosce il talento x.com