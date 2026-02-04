Rinnovi in vista | Juan Jesus e Spinazzola verso la conferma

Il Napoli sta lavorando per rinnovare i contratti di Juan Jesus e Spinazzola. Entrambi i giocatori sono vicini alla conferma e l’allenatore e la società stanno definendo gli ultimi dettagli. La dirigenza vuole mantenere questa base di giocatori per la prossima stagione, mentre i giocatori sono pronti a continuare con la maglia azzurra. La trattativa sembra in discesa e presto arriveranno gli annunci ufficiali.

