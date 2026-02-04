Rinnovi in vista | Juan Jesus e Spinazzola verso la conferma
Il Napoli sta lavorando per rinnovare i contratti di Juan Jesus e Spinazzola. Entrambi i giocatori sono vicini alla conferma e l’allenatore e la società stanno definendo gli ultimi dettagli. La dirigenza vuole mantenere questa base di giocatori per la prossima stagione, mentre i giocatori sono pronti a continuare con la maglia azzurra. La trattativa sembra in discesa e presto arriveranno gli annunci ufficiali.
Il Napoli inizia a pianificare le prime mosse in vista della prossima stagione, con alcune. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondimenti su Juan Jesus Spinazzola
Capitolo rinnovi: Rrahmani, Juan Jesus e McTominay
In vista della prosecuzione della stagione, il Napoli si concentra sulle trattative di rinnovo contrattuale di alcuni giocatori chiave.
Juan Jesus e Spinazzola, quando il contratto in scadenza non è un problema
Ultime notizie su Juan Jesus Spinazzola
Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, da McTominay a Anguissa è corsa al rinnovo di contratto.
Il "disperato" labiale di Juan Jesus dopo l'infortunio di Di Lorenzo. Per fortuna il ko subito dal capitano è meno grave di quanto si temesse inizialmente. - facebook.com facebook
#SerieA – Goal Alert: Napoli *2-0 Fiorentina *(Juan Jesus 49') #SSFootball x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.