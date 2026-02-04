Rinnovi in vista | Juan Jesus e Spinazzola verso la conferma

Da forzazzurri.net 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta lavorando per rinnovare i contratti di Juan Jesus e Spinazzola. Entrambi i giocatori sono vicini alla conferma e l’allenatore e la società stanno definendo gli ultimi dettagli. La dirigenza vuole mantenere questa base di giocatori per la prossima stagione, mentre i giocatori sono pronti a continuare con la maglia azzurra. La trattativa sembra in discesa e presto arriveranno gli annunci ufficiali.

Il Napoli inizia a pianificare le prime mosse in vista della prossima stagione, con alcune. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.netImmagine generica

Approfondimenti su Juan Jesus Spinazzola

Capitolo rinnovi: Rrahmani, Juan Jesus e McTominay

In vista della prosecuzione della stagione, il Napoli si concentra sulle trattative di rinnovo contrattuale di alcuni giocatori chiave.

Juan Jesus e Spinazzola, quando il contratto in scadenza non è un problema

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Juan Jesus Spinazzola

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, da McTominay a Anguissa è corsa al rinnovo di contratto.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.