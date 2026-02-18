"> Grandi Aspettative per Marc Marquez nel 2026 di MotoGP. Marc Marquez è atteso con grandi aspettative per l’apertura della stagione MotoGP 2026 in Thailandia. Dopo aver conquistato il suo settimo titolo nella classe regina, la sua preparazione pre-stagionale è stata fortemente influenzata da un infortunio: una frattura alla clavicola, subita in un incidente con Marco Bezzecchi in Indonesia. Nonostante questo, tutti concordano che Marquez rimanga uno dei piloti più competitivi, continuando a correre per il team ufficiale Ducati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

MotoGP, Alex Marquez precede Bezzecchi nel day-3 dei test di Sepang. Marc Marquez davanti a BagnaiaDopo tre giorni di prove sulla pista malese, Alex Marquez si prende il miglior tempo nel day-3, precedendo Bezzecchi.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Alex Marquez, cresce Bagnaia. Marc Marquez in top-5Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per i test ufficiali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ducati schiacciasassi? Mir la pensa come Lorenzo: Marquez... - News - MotoGP; MotoGP, Pecco Bagnaia non ha perso nulla: Jorge Lorenzo annuncia il ritorno di Bagnaia al top nel 2026; MotoGP, Marc Marquez torna, ma non da re; Tardozzi svela la scioccante verità: la sua moto non era fluida come le altre tre; Jorge Lorenzo: il ritmo di Alex Marquez a Sepang dimostra che può sfidare Marc Marquez.

Jorge Lorenzo: il ritmo di Alex Marquez a Sepang dimostra che può sfidare Marc Marquez.Durante un colloquio con Marca, Lorenzo ha ulteriormente sottolineato che Alex ha recentemente sorpreso tutti al circuito di Sepang, dimostrando di avere un passo migliore rispetto a Marc e a ... napolipiu.com

Jorge Lorenzo sottolinea il grande vantaggio Ducati dopo il test di Sepang con Marquez.La velocità dimostrata da Alex Marquez, Bagnaia e Marc Marquez sulla Ducati GP26 ha catturato l’attenzione nel paddock. Il pilota KTM Pedro Acosta ha descritto il loro ritmo come spaventoso, mentre ... napolipiu.com

"Marc Marquez ha reinventato il suo stile di guida. Oggi sembra quasi che mi assomigli: è molto morbido e non va mai largo, al contrario è molto preciso e fluido a raddrizzare la moto". - Jorge Lorenzo #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #JorgeLoren facebook