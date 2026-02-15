UAE Tour 2026 | Del Toro favorito senza Pogacar e Vingegaard

L’UAE Tour 2026 si svolge dal 16 al 22 febbraio e apre ufficialmente la stagione ciclistica internazionale. La corsa, alla sua ottava edizione, vede come grande favorito Del Toro, mentre mancheranno i nomi di Pogacar e Vingegaard. Quest’anno, la gara si svolge in un percorso più impegnativo, con tappe che attraversano le montagne dell’Emirati Arabi Uniti e coinvolgono i migliori ciclisti al mondo.

Lo UAE Tour 2026 segna l’avvio della stagione ciclistica internazionale, giunto all’ottava edizione. In programma dal 16 al 22 febbraio, la corsa a tappe emiratina rappresenta un banco di prova decisivo per i protagonisti della scena globale e per la definizione di gerarchie ancora in evoluzione. L’edizione precedente è stata chiusa da Tadej Pogacar, che ha imposto la propria supremazia al termine delle sette frazioni, ma questa edizione si presenta con un quadro diverso e ricco di incognite tattiche e opportunità tattiche. La manifestazione resta un palcoscenico di alto livello, ma lo schieramento non potrà contare sul fuoriclasse sloveno di punta della squadra ospitante, assente quest’anno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

