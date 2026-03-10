La Ferrari ha partecipato per la prima volta al Gran Premio di Cina di Formula 1 nel 2004, ottenendo risultati variabili fino al 2007, quando ha vissuto un periodo di grandi soddisfazioni. Dopo quella fase, le prestazioni della scuderia sono state meno brillanti, con poche occasioni di successo. La prossima edizione del GP di Cina si svolgerà domenica 15 marzo 2026, la seconda dopo la ripresa del calendario nel 2024.

La diciannovesima edizione del Gran Premio di Cina di F1 avrà luogo domenica 15 marzo 2026. Sarà però la seconda dopo la lunga pausa intercorsa fra il 2019 e la rinascita del 2024. L’appuntamento è difatti stato oggetto di una lunga assenza causata dalla pandemia e dai suoi strascichi. La Ferrari ha visto cambiare il proprio rapporto con Shanghai nel corso del tempo. In peggio. Le Rosse hanno vinto tre delle prime quattro edizioni (2004-2007), ma poi si sono imposte solamente una volta nelle successive quindici! Peraltro, nessun pilota si è mai ripetuto. Le affermazioni portano quattro firme differenti. Lo scorso anno si è quantomeno avvistato un lampo nel cielo cupo, rappresentato dal successo di Lewis Hamilton nella Sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Cina: ‘Luna di miele’ fino al 2007, poi poche soddisfazioni

Articoli correlati

F1, i precedenti della Ferrari nel GP d’Australia: 11 vittorie, di cui due dal 2022 in poiLa settantasettesima edizione del Mondiale di Formula 1 comincerà domenica 8 marzo 2026.

F1, qualifiche amare per la Ferrari al GP Australia: pole alla Mercedes di George RussellLeclerc si posiziona al quarto posto, settimo invece il compagno di scuderia Hamilton.

Approfondimenti e contenuti su F1 i precedenti della Ferrari nel GP di...

Discussioni sull' argomento F1, l’alba della nuova Ferrari: tanta fiducia senza proclami; LEGO F1 Speed Champions in super promozione, prezzi su Amazon a partire da 19,90 euro; La Luna si sta lentamente rimpicciolendo e gli scienziati si pongono una domanda spaventosa: cosa succederebbe se sparisse?.

F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Cina: ‘Luna di miele’ fino al 2007, poi poche soddisfazioniLa diciannovesima edizione del Gran Premio di Cina di F1 avrà luogo domenica 15 marzo 2026. Sarà però la seconda dopo la lunga pausa intercorsa fra il 2019 e la rinascita del 2024. L’appuntamento è ... oasport.it

È finita la luna di miele! Meloni contestata a Livorno. x.com

La Luna nel mirino della Cina: identificata la regione di Rimae Bode per lo sbarco umano entro il 2030 - facebook.com facebook