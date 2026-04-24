Jazz day tributo a John Coltrane

Il Jazz Day si avvicina, con un tributo dedicato a John Coltrane. L’evento internazionale, promosso dall’UNESCO e ideato dal pianista e ambasciatore culturale Herbie Hancock, si celebra ogni 30 aprile dal 2011. Circa 200 paesi nel mondo partecipano a questa giornata, che mira a promuovere il dialogo interculturale attraverso la musica jazz. L’appuntamento annuale coinvolge concerti, eventi e iniziative dedicate al genere.

Si avvicina l’ International jazz day nato per iniziativa del pianista e ambasciatore per il dialogo interculturale Unesco Herbie Hancock, che dal 2011 il 30 aprile di ogni anno si celebra in circa 200 Paesi nel mondo. Per iniziativa di Diapason Consortium, anche Vigevano (Pavia) celebra il ’ Jazz appreciation month ’ con un concerto di anteprima in omaggio a John Coltrane (nella foto) nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, e con una maratona musicale in occasione della Giornata internazionale del jazz. Il primo appuntamento è previsto per questa domenica all’auditorium San Dionigi. Con la partecipazione di Boutique de Son Ensemble, alle 17.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jazz day, tributo a John Coltrane Your Jazz Guide for Record Store Day 2026: a run-down of 30 titles! Notizie correlate Atina Jazz Winter, concerto dei Miletrane 4et e omaggio a Miles Davis e John ColtraneIl prestigioso appuntamento con Atina Jazz Winter torna ad animare l’inverno della provincia di Frosinone. John Coltrane: tante iniziative per il centenarioMILANO – Più di cinquantotto anni dopo la sua scomparsa, John Coltrane rimane una delle figure più vivide e influenti della cultura moderna. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Jazz day, tributo a John Coltrane; Perugia, due giorni di eventi per l’International Jazz Day: masterclass, conferenze e concerto gratuito al Morlacchi; Al ritmo del grande jazz per una festa collettiva; Jazz Spello celebra Coltrane | un viaggio sonoro tra i grandi classici. C come Coltrane, tributo a John Coltrane mercoledì 30 aprile a PARCO Milano per l’International Jazz Day(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2025 – L’International Jazz Day è la giornata in cui, in tutto il mondo, il 30 aprile si celebra il jazz, genere musicale che l’Unesco ha riconosciuto patrimonio ... mi-lorenteggio.com C come Coltrane, al Parco Milano tributo all’album capolavoro del genio del jazzMilano, 27 aprile 2025 – Mercoledì 30 aprile in occasione dell'International Jazz Day, la giornata in cui si celebra il jazz, genere musicale che l’Unesco ha riconosciuto patrimonio immateriale ... ilgiorno.it Il 23 aprile 1984 moriva a Dallas il pianista Red Garland. Aveva fatto parte negli anni 50 del primo celebre quintetto di Miles Davis insieme con John Coltrane, Philly Joe Jones e Paul Chambers, incidendo alcuni capolavori come i celebri album per la Prestige - facebook.com facebook IL TEATRO DEI GIUSTI – A CENTO ANNI DALLA NASCITA DI JOHN COLTRANE E MILES DAVIS, FRANCO MARESCO x.com