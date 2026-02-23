John Coltrane | tante iniziative per il centenario

Il centenario di John Coltrane scatena numerose iniziative dedicate alla sua musica e alla sua eredità. La causa è la crescente ammirazione per il jazz innovativo che ha rivoluzionato il genere. Organizzazioni culturali e studi musicali promuovono concerti, mostre e workshop per celebrare il suo contributo. In molte città italiane, i partecipanti possono ascoltare le sue composizioni e approfondire la sua storia. Queste attività attirano appassionati e nuovi ascoltatori.

MILANO – Più di cinquantotto anni dopo la sua scomparsa, John Coltrane rimane una delle figure più vivide e influenti della cultura moderna. La sua musica è profonda, spirituale, un’infinita esplorazione che continua a raggiungere nuovi ascoltatori, trascendendo generi, generazioni e geografia. Nel 2026, la Coltrane Estate celebrerà il centenario della nascita del musicista con COLTRANE 100, un’ambiziosa celebrazione lungo tutto l’anno per onorare un artista la cui opera ha rimodellato in modo permanente il linguaggio, l’urgenza espressiva e la ragion d’essere della musica. COLTRANE 100 si snoderà lungo registrazioni, performance dal vivo, arte visiva e partnership istituzionali, ritraendo Coltrane non solo come un’icona del jazz, ma anche come figura centrale nella storia culturale del XX secolo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Centenario della nascita di John Coltrane, concerto omaggio al Miles DavisIn occasione del centenario della nascita di John Coltrane, il Miles Jazz Club organizza un concerto omaggio dedicato a uno dei più influenti sassofonisti della storia del jazz.

Atina Jazz Winter, concerto dei Miletrane 4et e omaggio a Miles Davis e John ColtraneIl concerto dei Miletrane 4et a Atina Jazz Winter si svolge per rendere omaggio a Miles Davis e John Coltrane.

Centenario nascita John Coltrane, pubblicati per la prima volta i Tiberi TapesDopo circa 60 anni, i 'Tiberi Tapes' vedranno finalmente la luce per la prima volta. Una pubblicazione musicalmente straordinaria per un'occasione altrettanto straordinaria, il centenario della ... ansa.it

Il 22 febbraio 1967 John Coltrane è nello studio di Rudy Van Gelder per registrare una serie di duetti con il batterista Rashied Ali. Quattro di questi brani saranno pubblicati dalla Impulse! nell'album postumo "Interstellar Space" del 1974. Altri due furono succes - facebook.com facebook