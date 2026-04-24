Javier Martinez siparietto divertente con Helena Prestes | cos’è successo

Durante un evento pubblico, Javier Martinez e Helena Prestes hanno avuto un momento che ha attirato l’attenzione dei presenti. I due, noti nel mondo dello spettacolo, si sono scambiati battute e sguardi che hanno suscitato curiosità tra gli spettatori. L’episodio è stato raccontato da più fonti e ha generato numerosi commenti sui social network, alimentando l’interesse verso la loro relazione.

Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino si apprestano ad iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme a Lecco dopo aver vissuto alcuni mesi a Terni dove lui giocava per la squadra locale. In queste ore, il 31enne di Cordoba si è reso protagonista di un siparietto divertente con la fidanzata, conosciuta quasi due anni fa all'interno della casa del Grande Fratello. Tutto è iniziato quando Javier Martinez ha ricondiviso un video nel suo profilo Instagram in cui si vede una ragazza rimanere sorpresa alla vista di una compilation di Lionel Messi con su scritto: "Entrando nel cuore del mio fidanzato per la prima volta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Javier Martinez, siparietto divertente con Helena Prestes: cos’è successo Javier Martinez, Festa Totale Dopo Il Match: Tutti Guardano Quel Momento Con Helena Notizie correlate Javier Martinez prende in giro Helena Prestes: simpatico siparietto socialHelena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione dei fans nonostante sia passato un anno dalla loro partecipazione al Grande... Helena Prestes vuole l’anello da Javier Martinez: il simpatico siparietto socialHelena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più unite dello spettacolo italiano.