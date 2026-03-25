Kayode nel mirino della Juventus nuova idea per i bianconeri | CM

La Juventus sta valutando un trasferimento per Michael Kayode, attualmente in forza al Brentford in Premier League. L’esterno destro sta ottenendo risultati positivi con la sua squadra in campionato. La società bianconera avrebbe avanzato una proposta per portarlo in Italia, valutando le possibilità di un eventuale inserimento nella rosa. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

Il futuro di Michael Kayode potrebbe essere ancora in Serie A con l’esterno destro del Brentford che sta facendo molto bene in Premier League. Kayode piace alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Arrivato in Inghilterra durante il calciomercato invernale del 2025, l’ex giocatore della Fiorentina si sta facendo apprezzare dai tifosi della propria squadra e non solo. Divenuto famoso anche per via delle sue potenti rimesse laterali, il classe 2004 è diventato uno dei punti di forza del Brentford che non vorrebbe privarsi del suo calciatore a meno di un’offerta da circa 30 milioni di euro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il terzino sarebbe finito nel mirino della Juventus, pronta a fare un tentativo per riportarlo in bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Kayode nel mirino della Juventus, nuova idea per i bianconeri | CM Articoli correlati Lucumì nel mirino della Juventus, nuova idea per la difesa di Spalletti | CMLa Juventus piomba su Jhon Lucumì, difensore del Bologna che appare pronto a salutare la formazione rossoblu alla fine del campionato in corso. Juventus: Michael Kayode nel mirinoLa Juventus ha messo nel mirino Michael Kayode per il mercato estivo 2026: il terzino destro italiano del Brentford è emerso come priorità assoluta... Una selezione di notizie su Kayode nel mirino della Juventus nuova... Argomenti discussi: Kayode e Zaniolo, Gattuso finisce sotto accusa: la Nazionale è già un caso. Kayode e Zaniolo, Gattuso finisce sotto accusa: la Nazionale è già un casoGattuso ha diramato la lista dei convocati ma scoppia la polemica: a dare linfa alle critiche le assenze di Kayode e Zaniolo ... calcionews24.com Il tecnico del Brentford chiama Gattuso: fari su Kayode, lo specialista nelle rimesse lungheKeith Andrews raccomanda il 21enne proveniente dalla Fiorentina, il migliore in campo contro l'Arsenal: È giovane ma è molto maturo ... gazzetta.it