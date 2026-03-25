Mercato Cagliari Kostic nel mirino dei rossoblù | il bianconero torna un’idea concreta Cosa può succedere
Il nome di Filip Kostic torna a essere al centro delle attenzioni di diversi club italiani, tra cui il Cagliari. Il calciatore, attualmente alla Juventus, viene monitorato come possibile obiettivo di mercato per la prossima estate. La situazione si inserisce in un quadro di interesse generale attorno al suo nome, con altri team che seguono da vicino la situazione.
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