Muharemovic Juve non si esclude il ritorno a Torino in estate | riflessioni in corso alla Continassa possibile duello con quel club

Muharemovic potrebbe tornare alla Juventus questa estate, dopo le discussioni in corso alla Continassa. La società sta valutando l’opzione, considerando anche un possibile confronto con l’Inter, che mostra interesse per il giovane difensore. La Juve detiene il 50% sulla rivendita, mentre resta in cima alla lista dei desideri la pista Senesi.

Muharemovic Juve, l’ex Next Gen piace all’Inter ma i bianconeri hanno il 50% sulla rivendita: riflessioni in corso, Senesi resta la priorità. Il progetto Next Gen continua a dare i suoi frutti, non solo sfornando talenti per la prima squadra, ma anche creando valore attraverso pedine che esplodono altrove. È il caso di Tarik Muharemovic, difensore bosniaco cresciuto a Vinovo e oggi punto di forza del Sassuolo. Le sue prestazioni in neroverde non sono passate inosservate e, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, si profila all’orizzonte un possibile duello di mercato estivo con l’ Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Muharemovic potrebbe non tornare alla Juventus, nonostante le voci di mercato.

Muharemovic potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus, riaprendo le possibilità di un suo ritorno a Torino.

