Muharemovic Juve non si esclude il ritorno a Torino in estate | riflessioni in corso alla Continassa possibile duello con quel club

Muharemovic potrebbe tornare alla Juventus questa estate, dopo le discussioni in corso alla Continassa. La società sta valutando l’opzione, considerando anche un possibile confronto con l’Inter, che mostra interesse per il giovane difensore. La Juve detiene il 50% sulla rivendita, mentre resta in cima alla lista dei desideri la pista Senesi.

Muharemovic Juve, l’ex Next Gen piace all’Inter ma i bianconeri hanno il 50% sulla rivendita: riflessioni in corso, Senesi resta la priorità. Il progetto  Next Gen  continua a dare i suoi frutti, non solo sfornando talenti per la prima squadra, ma anche creando valore attraverso pedine che esplodono altrove. È il caso di  Tarik Muharemovic, difensore bosniaco cresciuto a Vinovo e oggi punto di forza del  Sassuolo. Le sue prestazioni in neroverde non sono passate inosservate e, secondo l’edizione odierna di  Tuttosport, si profila all’orizzonte un possibile  duello di mercato  estivo con l’ Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

