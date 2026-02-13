Kessié Juventus sempre più possibile il colpo a zero | il suo nome convince tutti alla Continassa! La strategia per l’estate

13 feb 2026

Franck Kessié diventa sempre più vicino alla Juventus, che punta a portarlo a parametro zero questa estate. La forte volontà del club e le trattative in corso con il suo entourage spingono in questa direzione, mentre Tuttosport sottolinea come il suo nome stia convincendo tutti alla Continassa, anche grazie alla sua esperienza internazionale e alle sue prestazioni recenti con il Barcellona.

Kessié Juventus, Tuttosport rilancia l’ivoriano per l’estate: accordo possibile a parametro zero, il centrocampista mette d’accordo tutta la Continassa. Il nome di  Franck Kessié  torna a risuonare con insistenza dalle parti della Continassa, trasformandosi da suggestione invernale a concreto obiettivo per la rifondazione estiva. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di  Tuttosport, la  Juventus  sta studiando con grande attenzione la possibilità di riportare in Serie A l’ex centrocampista del Milan e del Barcellona. Se nel mercato di gennaio i margini di manovra erano stati pressoché nulli, complice la rigidità del club saudita nel liberare il giocatore a stagione in corso, lo scenario in vista di giugno appare radicalmente diverso e decisamente più favorevole alle strategie bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

