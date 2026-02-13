Kessié Juventus sempre più possibile il colpo a zero | il suo nome convince tutti alla Continassa! La strategia per l’estate

Franck Kessié diventa sempre più vicino alla Juventus, che punta a portarlo a parametro zero questa estate. La forte volontà del club e le trattative in corso con il suo entourage spingono in questa direzione, mentre Tuttosport sottolinea come il suo nome stia convincendo tutti alla Continassa, anche grazie alla sua esperienza internazionale e alle sue prestazioni recenti con il Barcellona.

Kessié Juventus, Tuttosport rilancia l’ivoriano per l’estate: accordo possibile a parametro zero, il centrocampista mette d’accordo tutta la Continassa. Il nome di Franck Kessié torna a risuonare con insistenza dalle parti della Continassa, trasformandosi da suggestione invernale a concreto obiettivo per la rifondazione estiva. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus sta studiando con grande attenzione la possibilità di riportare in Serie A l’ex centrocampista del Milan e del Barcellona. Se nel mercato di gennaio i margini di manovra erano stati pressoché nulli, complice la rigidità del club saudita nel liberare il giocatore a stagione in corso, lo scenario in vista di giugno appare radicalmente diverso e decisamente più favorevole alle strategie bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kessié Juventus, sempre più possibile il colpo a zero: il suo nome convince tutti alla Continassa! La strategia per l’estate Juventus, torna il nome di Kessié: operazione possibile a gennaio Il nome di Franck Kessié torna a essere menzionato con insistenza nel contesto della Juventus, che valuta possibili interventi sul mercato a gennaio. Mercato Juventus: Pellegrino convince tutti alla Continassa. Si valuta questo investimento Nel mercato della Juventus, Pellegrino ha mostrato ottime prestazioni alla Continassa, suscitando consenso tra staff e dirigenza. Contenuti correlati Argomenti discussi: La Juve pensa a Schlager, mediano 'filosofo' col contratto in scadenza; Kessié Juventus, sempre più possibile il colpo a zero: il suo nome convince tutti alla Continassa! La strategia per l'estate; Juventus in pole per l'ingaggio di un big in scadenza: duello di mercato con l'Inter all'orizzonte; Juve, un’altra grande firma dopo Yildiz: anticipo secco sull’Inter. Kessié Juventus, Tuttosport rilancia l’ivoriano per l’estate: accordo possibile a parametro zero, il centrocampista mette d’accordo tutta la ContinassaKessié Juventus, Tuttosport rilancia l’ivoriano per l’estate: accordo possibile a parametro zero, il centrocampista mette d’accordo tutta la Continassa Il nome di Franck Kessié torna a risuonare con i ... juventusnews24.com Juve e Inter, duello di mercato per un giocatoreKessié verso il ritorno in Serie A: Inter e Juventus pronte alla sfida Il contratto con l’Al-Ahli scade a giugno: duello di mercato per l’estate 2026 Il futuro di ... tuttojuve.com La #Juventus prepara un mercato estivo con pochi acquisti mirati, puntando sui parametri zero ( #Senesi, #Schlager, #Kessié, #BernardoSilva e #Celik) e concentrando il budget su centrocampista e attaccante. Tutto in piena sintonia con #Spalletti, coinv x.com La Juve valuta alcune mosse a parametro zero Celik e Senesi sono gli obiettivi più concreti: valutazioni anche su Kessié e Bernardo Silva. Quale colpo vi piacerebbe di più #juventus #juve #calciomercato #giovannialbanese - facebook.com facebook