Nel mondo del tennis, due giovani talenti sono spesso messi a confronto per le loro differenze. Uno ha un approccio più analitico e riflessivo, mentre l'altro si distingue per la sua energia e spontaneità. I loro stili e personalità si contrappongono, creando un interesse costante tra appassionati e addetti ai lavori. Questa diversità aiuta a mantenere vivo l'interesse per le sfide che li vedono opposti sui campi.

Come il sole e la luna, come il giorno e la notte. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non potrebbero essere più diversi. Ed è bello così. I due tennisti più forti al mondo si distinguono sia per lo stile di gioco in campo ma anche per quello nella vita reale. Se allo spagnolo piace fuggire ogni tanto in quel di Ibiza per gosersi un po' l'Isla Bonita, all'altoatesino piace tenersi informato per comprendere ciò che sta accadendo nel mondo. “ Non sono della generazione di TikTok - ha spiegato Sinner in un'intervista rilasciata a El Mundo -. Se voglio distrarmi durante un torneo chiamo un amico, gioco alla PlayStation o direttamente guardo un po’ Youtube.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "scienza e geopolitica": il tarlo fuori dal campo

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