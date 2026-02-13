Jannik Sinner è stato costretto a lasciare il campo centrale di Doha, scena insolita per il numero 2 al mondo, che ha dovuto cedere il posto a Elisabetta Cocciaretto, una tennista italiana meno nota ma determinata, che si è imposta durante un allenamento di routine.

Costretto a "sloggiare" dal campo centrale di Doha. Scene inusuali per Jannik Sinner, visto che a rubare il posto all'altoatesino, numero 2 al mondo, non è stato Carlos Alcaraz (vale a dire l'unico rivale che in questo momento gli è superiore nel mondo del tennis) ma una italiana, brava ma sicuramente meno famosa del fenomeno di San Candido: Elisabetta Cocciaretto. Uscito in semifinale ai "suoi" Australian Open, sconfitto a sorpresa da un miracolo, eterno Nole Djokovic, la Volpe ha fatto una toccata e fuga a Milano-Cortina, alla vigilia delle Olimpiadi, è passata da Torino per un check-up fisico (i crampi di Melbourne meritavano un approfondimento medico) ed è quindi volata in Medio Oriente per l' Atp 500 di Doha, appunto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner "cacciato" dal campo centrale: chi lo fa sloggiare

Approfondimenti su jannik sinner

Jannik Sinner prosegue con solidità la sua avventura all’Australian Open, dimostrando continuità e determinazione.

Jannik Sinner present his cat Yeti - Master 1000 Cincinnati

Ultime notizie su jannik sinner

Argomenti discussi: Jannik Sinner, lo sfregio dall'Argentina: Ecco come lo chiamiamo | Libero Quotidiano.it; Regole violate, espulso immediatamente dalle Olimpiadi.

Sinner e l’Olimpiade: amore mai nato, l’ultima polemica che travolge Jannik. Il caso Parigi e la decisione post MelbourneSinner e l’Olimpiade: amore mai nato, l’ultima polemica che travolge Jannik. Il caso Parigi 2024 e la decisione post Melbourne ... sport.virgilio.it

Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook

L'irresistibile ascesa di Jannik Sinner a numero uno delle classifiche mondiali ha rilanciato il tennis come fenomeno di massa. Ma già mezzo secolo fa Adriano Panatta e i suoi compagni di squadra trasformarono questo sport in una passione popolare. l gioco x.com