Jannik Sinner ha litigato con due tifosi a Indian Wells! Cosa è successo e punteggio in quel momento

Durante il match tra Jannik Sinner e Joao Fonseca a Indian Wells, l’azzurro ha avuto un confronto con due tifosi che avevano disturbato il gioco parlando durante lo scambio. L’episodio è avvenuto subito dopo un punto vinto da Sinner, che in quel momento aveva un punteggio di 30-15. L’incidente ha attirato attenzione tra il pubblico e le telecamere presenti sul campo.

Episodio inusuale nel corso del match tra Jannik Sinner ed il brasiliano Joao Fonseca: l'azzurro, infatti, ha avuto un battibecco con due tifosi che avevano disturbato il punto precedente, parlando durante lo scambio, comunque vinto dal tennista italiano. Siamo nel corso del primo set del match degli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di Indian Wells tra l'azzurro ed il brasiliano: il sudamericano conduce 6-5 e Sinner serve per portare la contesa al tiebreak. L'azzurro vince il punto che lo fa salire sul 40-15, poi si gira verso le tribune. Sinner chiede a due spettatori seduti tra le prime file di non parlare durante il punto, ed in quel momento interviene anche il giudice di sedia, che richiama il pubblico al silenzio sin da quando i giocatori sono pronti a giocare il quindici successivo.