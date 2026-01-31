Sofia Goggia rafforza la top-10 nel Prize Money Ranking Franzoni sogna un triplo sorpasso | i soldi guadagnati

Sofia Goggia si avvicina sempre di più ai vertici del Prize Money Ranking, grazie alla seconda posizione nel superG di Crans Montana che le ha fruttato oltre 25 mila euro. La sciatrice italiana si era quasi preso la vittoria, ma è stata superata di soli diciotto centesimi dalla francese Malorie Blanc, che ha conquistato il pubblico di casa con una gara perfetta. La Goggia mantiene così la sua posizione nella top-10 e sogna di allungare la sua striscia di successi.

Sofia Goggia ha guadagnato 25.608 euro grazie al secondo posto conquistato nel superG di Crans Montana, dove ha assaporato la vittoria prima di essere beffata per diciotto centesimi dalla padrona di casa Malorie Blanc, scesa con il pettorale numero 17 e capace di fare saltare il banco di fronte al proprio pubblico. Grazie all'assegno meritato per il risultato conseguito sulle elvetiche, la fuoriclasse bergamasca ha rafforzato il proprio piazzamento nella top-10 del Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale e aggiornata dopo ogni gara di Coppa del Mondo.

