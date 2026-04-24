Jannik Sinner ha superato il suo esordio al Masters 1000 di Madrid, vincendo in rimonta contro Bonzi al secondo turno. La partita si è conclusa con un risultato favorevole all’italiano, dopo aver recuperato da una situazione difficile. La gara si è svolta in un’atmosfera segnata dall’attenzione generale sul torneo in corso in Spagna.

Jannik Sinner, in una giornata nella quale i riflettori del mondo del tennis ballano in maniere differenti sulla Spagna, supera il secondo turno (che per lui è l’esordio) al Masters 1000 di Madrid. Gli serve uno sforzo supplementare, però, per battere un’ottima versione del francese Benjamin Bonzi. 6-7(6) 6-1 6-4 il punteggio finale e al terzo turno, per il numero 1 del mondo, ci sarà il danese Elmer Møller, che dopo aver battuto Federico Cinà ha approfittato del ritiro a metà secondo set del canadese Gabriel Diallo. Dopo un paio di game interlocutori, il primo a spingere è Sinner, che si procura tre palle break consecutive. Sono però più i suoi errori a renderle inoffensive, con Bonzi che riesce a chiudere il game di rovescio, colpo che si rivela più volte efficace.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner evade dalle sabbie mobili e supera Bonzi in rimonta nell’esordio a Madrid

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