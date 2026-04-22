Tyra Grant ha iniziato la sua ascesa nel ranking WTA, salendo di 39 posizioni dopo il torneo di Madrid. Al primo turno, ha battuto la francese Elsa Jacquemont con il punteggio di 6-1, 6-2. La giocatrice ha mostrato una buona prestazione durante il match, conquistando un risultato convincente contro la sua avversaria. La sfida successiva si svolgerà nel corso della stessa manifestazione.

Tyra Grant ha sconfitto la francese Elsa Jacquemont con il punteggio di 6-1, 6-2 al primo turno del WTA 1000 di Madrid e ha così conquistato la sua prima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale: dopo aver superato le qualificazioni sulla terra rossa della capitale spagnola (contro la slovena Erjavec in due set e contro l’ungherese Udvardy in rimonta), la promettente tennista italiana ha avuto la meglio contro una rivale decisamente ostica e può così proseguire la propria avventura sul mattone tritato iberico. La fresca 18enne (ha spento le candeline lo scorso 12 marzo) aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni, l’ha...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tyra Grant inizia la scalata nel ranking WTA: già 39 posizioni guadagnate a Madrid!

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TYRA GRANT PASSA IL TURNO A Madrid l’azzurra supera in due set la francese Jacquemot e passa al secondo turno facebook

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