Tyra Caterina Grant, dopo aver superato le qualificazioni, si è aggiudicata un posto nel tabellone principale del torneo WTA 1000 di Madrid. Ora, la giocatrice ha la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica mondiale, con diverse partite ancora da giocare e la possibilità di scalare più posizioni nel ranking WTA. La progressione dipende dai risultati ottenuti nelle prossime gare e dalla performance complessiva nel torneo.

Tyra Caterina Grant, dopo essersi qualificata per il tabellone principale del torneo WTA 1000 di Madrid, in Spagna, ha vinto anche all’esordio nel main draw guadagnando ulteriormente punti e posizioni nel ranking WTA: l’azzurra è salita da quota 260 a 305, incamerando 65 punti netti e scalando 40 posti nella classifica mondiale. L’azzurra si è issata fino alla 222ma piazza, e domani tornerà in campo nel secondo turno contro la romena Sorana Cirstea: in palio ci saranno altri 30 punti netti, che proietterebbero Grant a quota 335, portandola al 203° posto virtuale. In caso di ulteriore successo, con passaggio agli ottavi di finale, poi l’azzurra salirebbe a quota 390, andando al 184° posto virtuale, mentre con un’altra vittoria, Grant avrebbe accesso ai quarti di finale, issandosi così a quota 485, portandosi al 152° posto virtuale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante posizioni può guadagnare Tyra Grant nel ranking WTA a Madrid: possibile scalata imperiosa

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