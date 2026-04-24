Jan-Werner Müller, politologo tedesco di fama internazionale, è docente di Teoria politica e storia delle idee politiche all’Università di Princeton. Ha studiato a Berlino e Oxford ed è considerato uno dei massimi esperti nel suo campo. In un’intervista a TPI, ha affermato che gli elettori europei non apprezzano i leader che si avvicinano alle posizioni di Trump. Müller ha oltre vent’anni di esperienza accademica, concentrandosi su questioni di teoria politica e analisi delle idee politiche.

Jan-Werner Müller è uno dei politologi più autorevoli del mondo. Tedesco, formatosi tra Berlino e Oxford, da oltre vent’anni insegna Teoria politica e Storia delle idee politiche all’Università di Princeton, nel New Jersey. Pubblica regolarmente articoli di opinione su alcuni tra i più influenti giornali dal mondo, tra cui New York Times, The Guardian, Le Monde e Foreign Affairs. Il suo saggio “Cos’è il populismo?”, pubblicato nel 2016, è diventato un testo di riferimento nelle scienze politiche per comprendere il populismo contemporaneo e i suoi effetti sulle democrazie rappresentative. Lo abbiamo intervistato per raccogliere il suo punto di vista sull’apparente fase di rallentamento dell’ondata della destra tra Europa e Stati Uniti.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Jan-Werner Müller a TPI: “Agli elettori europei non piacciono i leader vicini a Trump”

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