I leader europei fanno gli struzzi La fine del regime? Sta agli iraniani

I leader europei sono stati accusati di ignorare la situazione in Iran, dove secondo il ministro degli Esteri israeliano, sono state decimate le figure di vertice del regime e distrutte molte infrastrutture militari. Questa dichiarazione si focalizza sui fatti relativi alle azioni militari in Iran senza entrare nel merito delle motivazioni o delle conseguenze politiche.

Gideon Sa'ar, ministro degli esteri israeliano, in Iran avete decimato la leadership del regime, distrutto migliaia di infrastrutture militari. Quando vedremo la fine del conflitto? «Le rispondo con una domanda. Conosce qualche altra guerra in cui le parti hanno fissato una scadenza? Non credo. In guerra si hanno degli obiettivi, non si hanno scadenze. E se si hanno, la strategia migliore è non rivelarle al nemico». Quali sono allora i prossimi obiettivi? «Sono quattro da inizio conflitto. In primo luogo il programma nucleare, sul quale abbiamo già raggiunto diversi traguardi, anche relativi all'arricchimento dell'uranio. Il secondo obiettivo è il programma missilistico-balistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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