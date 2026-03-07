Teheran agli europei | Voi obiettivi legittimi se vi unite agli attacchi Vertice Meloni-Starmer-Merz-Macron Trump all’Iran | Si arrenda – La diretta

Teheran invita gli europei a unirsi agli attacchi, affermando che rappresentano obiettivi legittimi. Durante un vertice, i leader di Italia, Regno Unito, Germania e Francia si sono incontrati per discutere di questa situazione. Parallelamente, l’ex presidente degli Stati Uniti ha chiesto all’Iran di arrendersi. La discussione si concentra sulla possibilità di rafforzare la diplomazia e il coordinamento militare in risposta all’escalation nel Medio Oriente.

Lavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare » in risposta all’ escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa e Israele all’Iran e dalla risposta di Teheran. Questo emergerebbe, secondo Downing Street, nella telefonata tra i quattro leader d’Italia, Regno Unito, Germania e Francia, ovvero Giorgia Meloni, Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto su Truth che non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non sulla « resa incondizionata » e solo dopo «la selezione di un leader o di leader bravi e accettabili». Nella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

