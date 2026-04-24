james mcavoy ancora ricorda la ferita di una recensione di x men che lo ha definito paffuto

L’attore James McAvoy ha rivelato di essere ancora influenzato da una recensione del 2011 che lo aveva definito “paffuto”. Nonostante il successo internazionale della saga degli X-Men, questa critica si è impressa nella sua memoria. McAvoy ha condiviso questa riflessione, sottolineando come quella valutazione abbia lasciato un segno nel tempo, anche dopo il raggiungimento di importanti traguardi professionali.

Nonostante il successo planetario della saga degli X-Men, l'attore James McAvoy ha confessato di essere ancora tormentato da una vecchia recensione del 2011. Un commento estetico sul suo fisico lo ha colpito più di ogni complimento ricevuto per la sua interpretazione del Professor X. Nel dorato mondo di Hollywood, dove i milioni di dollari al botteghino sembrano proteggere da ogni attacco, le parole possono rivelarsi lame più affilate di quelle di Wolverine: lo sa bene James McAvoy, che oggi, a 47 anni, si ritrova a fare i conti con un fantasma del passato tornato a trovarlo durante un'intervista al The Romesh Ranganathan Show. Il peso delle...🔗 Leggi su Movieplayer.it

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