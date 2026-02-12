James Van Der Beek, protagonista di Dawson's Creek, viene ricordato con affetto dagli altri attori della serie. Gli interpreti lo hanno ricordato come un elemento fondamentale di una generazione, soprattutto in un momento difficile come quello della sua malattia. Durante l'omaggio, tutti hanno condiviso ricordi e riconoscimenti per il ruolo che ha segnato un'intera epoca televisiva.

Il ricordo e l'omaggio degli interpreti che hanno collaborato con Van Der Beek nella serie di culto Dawson's Creek e che gli sono stato accantro durante la malattia. Il cast di Dawson's Creek ha onorato James Van Der Beek, scomparso ieri all'età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, con ricordi affettuosi. Il primo è stato l'account ufficiale della serie teen che ha lanciato il successo dell'attore e dei colleghi Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson, che ha postato un tributo a Van Der Beek sui social media condiviso anche dalla compagnia di produzione della serie, Sony Pictures. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Van Der Beek, il ricordo delle star di Dawson's Creek: "Ha definito una generazione"

Il mondo piange James Van Der Beek, l’attore che ha interpretato Dawson Leery.

James Van Der Beek morto, il ricordo di Katie Holmes: «Abbiamo condiviso risate, vita e avventure»La loro amicizia fu al centro di una delle serie tv più amate dai teenager: Dawson's Creek. E ora, dopo la morte di James Van Der Beek, l'attore che interpretava Dawson, morto ... leggo.it

James Van Der Beek è morto, la moglie dell'attore: I costi delle cure ci hanno lasciato senza soldiDopo la morte dell'attore di Dawson's Creek, la famiglia lancia una raccolta fondi: le costose cure contro il tumore hanno prosciugato i risparmi ... corrieredellosport.it

Corriere della Sera. . A settembre 2025 il cast di «Dawson's Creek» celebrò una reunion alla quale purtroppo James Van Der Beek, che nella serie era Dawson, non potè partecipare proprio per i problemi di salute, il tumore al colon che stava tentando di cura - facebook.com facebook

"Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia" ha scritto la famiglia su Instagram. Numerose star hanno voluto rendergli omaggio. x.com