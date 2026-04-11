Khloé Kardashian ha annunciato di essere diventata il volto di una campagna di un noto marchio di prodotti per la cura dei capelli. La collaborazione segna un nuovo passo nel suo percorso nel settore beauty, con l’obiettivo di rappresentare un’immagine di rinnovamento e autostima. La modella e influencer ha condiviso sui social alcune foto legate alla promozione, accompagnate da commenti che sottolineano il suo entusiasmo per questa partnership.

Quando Khloé Kardashian entra in chat nel mondo beauty, non è mai solo una collaborazione—è proprio un rebrand con main character energy. E infatti It’s a 10 Haircare ha deciso di fare le cose in grande per i suoi 20 anni: nuovo look, nuova era, e lei come volto ufficiale—la prima celebrity Global Brand Ambassador ever, tipo debutto iconico e basta. Khloé Kardashian guida la nuova era di It’s a 10 Haircare: stesso culto, nuovo glow-up. Il vibe? Glow-up totale ma senza tradire se stessi—che è esattamente quello che Khloé rappresenta. Il brand cambia aesthetic, aggiorna il packaging, si rende più sleek, più attuale, più “lo voglio sullo scaffale e anche nella mia IG story”, ma lascia intatte le formule cult che tutti conoscono già. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Khloé Kardashian è il volto del glow-up di It’s a 10 (e sì, ha perfettamente senso)

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