Il 22 aprile 2026, l’attore premio Oscar ha compiuto 89 anni. Per celebrare questa occasione, la figlia ha pubblicato sui social una foto poco comune che lo ritrae, attirando l’attenzione di molti utenti. La pubblicazione ha suscitato numerosi commenti e condivisioni, diventando rapidamente virale. La foto mostra l’attore in un momento di relax, lontano dal set e dai riflettori.

Jack Nicholson ha compiuto 89 anni il 22 aprile 2026, e per l’occasione sua figlia Lorraine ha condiviso con i fan una rara immagine dell’attore premio Oscar, regalando un momento di gioia a chi da tempo non vedeva il leggendario interprete in pubblico. Jack Nicholson e Joni Mitchell (Instagram Lorraine Nicholson) La foto, pubblicata nelle storie Instagram di Lorraine Nicholson, mostra Jack sorridente mentre applaude, seduto accanto a un’altra icona della cultura americana: la cantautrice Joni Mitchell, anche lei immortalata nell’atto di battere le mani. L’immagine trasuda un’atmosfera di serenità tra due giganti del cinema e della musica. Lorraine non ha specificato quando sia stata scattata la fotografia, ma dovrebbe essere recente.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Jack Nicholson riappare a 89 anni: la foto rara condivisa dalla figlia è virale

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