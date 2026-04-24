jack nicholson compie 89 anni e la figlia condivide una nuova foto

Oggi si celebra il 89° compleanno di un noto attore. Per festeggiare, la figlia ha condiviso una foto inedita del padre nelle sue stories su Instagram. Lo scatto è stato pubblicato online e mostra un momento privato dell’attore. La condivisione ha attirato l’attenzione dei follower e dei media. La famiglia ha scelto di rendere pubblico questo ricordo speciale attraverso i social network.

Lorraine Nicholson ha pubblicato online tra le sue stories Instagram uno scatto inedito per celebrare il compleanno del padre. Jack Nicholson ha compiuto 89 anni nella giornata di giovedì 23 aprile e, per festeggiare il suo compleanno, la figlia Lorraine ha condiviso una nuova foto. L'attore è apparso per l'ultima volta sugli schermi nel mese di febbraio 2025 in occasione dello speciale dedicato al 50esimo anniversario del Saturday Night Live. La nuova foto della star del cinema Lorraine Nicholson è la figlia dell'icona del cinema e dell'attrice Rebecca Broussard e ha un fratello, Ray. Nella foto che ha condiviso nelle sue Stories Instagram, Jack Nicholson è ritratto sorridente e, accanto a lui, c'è la cantautrice Joni Mitchell.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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At 88, Jack Nicholson Names The 6 Actors He HATED The Most

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Jack Nicholson ha compiuto 89 anni e la figlia Lorraine Nicholson ha condiviso sui social una foto scattata durante la festa organizzata in famiglia per l'attore americano tre volte premio Oscar. Instagram | @lorraine Nicholson x.com