Il 22 aprile 2026 segna il 89° compleanno di Jack Nicholson, attore noto per le sue numerose interpretazioni premiate con tre Oscar. Oltre alla carriera di successo, la sua vita privata è stata al centro di una rivelazione sconvolgente: la donna considerata sua sorella in realtà era sua madre. Questa scoperta ha attirato l’attenzione dei media e sollevato numerosi interrogativi sulla sua storia familiare.

Oggi 22 aprile 2026 Jack Nicholson compie 89 anni, portando con sé non solo una carriera leggendaria costellata da tre premi Oscar, ma anche uno dei segreti familiari più sconvolgenti della storia di Hollywood. Nato il 22 aprile 1937 a Neptune City, ha costruito una carriera lunga oltre mezzo secolo, segnata da interpretazioni magnetiche e da una personalità fuori dagli schemi. Dopo essersi trasferito giovanissimo a Los Angeles, Nicholson studiò recitazione e debuttò al cinema con The Cry Baby Killer (1958). Gli anni Sessanta furono per lui un periodo di gavetta, tra piccoli ruoli e produzioni a basso budget; la svolta arrivò nel 1969 con Easy Rider, manifesto della controcultura americana che gli valse la prima candidatura all’Oscar.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Jack Nicholson, 89 anni di leggenda (e un segreto assurdo): la “sorella” era sua madre

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