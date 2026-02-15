Meghan Markle condivide una foto privata di Harry e della figlia Lilibet Ma qualcuno storce il naso
Meghan Markle ha pubblicato su Instagram una foto intima di Harry e della loro bambina Lilibet, suscitando critiche da parte di alcuni utenti. La scelta di condividere questa immagine, che mostra un momento familiare, ha acceso polemiche tra chi ricorda le battaglie della coppia contro la privacy dei figli sui social. La foto ritrae Harry che tiene tra le braccia la piccola, mentre sorride in un parco, un dettaglio che rende ancora più personale lo scatto.
Il post condiviso sui social segna un momento raro e inedito per la coppia, che ha sempre tenuto i figli lontani dagli occhi del pubblico fino, appunto, a ora, considerando che quella pubblicata da Meghan Markle è la foto più nitida della principessa Lilibet che abbiamo mai visto fino ad ora. Qualcuno, però, storce il naso. Diversi utenti su Instagram hanno, infatti, rimproverato una certa incoerenza da parte dei Duchi di Sussex visto che sia Harry che Meghan Markle si sono più volte espressi in maniera contraria all'esposizione dei minorenni sui social media. «È ora di mostrare i bambini e iniziare a farli lavorare per pagare l'affitto», ha scritto qualche maligno mentre, dal canto suo, Meghan Markle continua a conciliare la vita familiare con le sue iniziative professionali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
