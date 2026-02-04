Westminster quando la tradizione corre | l’agility riscrive il dog show più iconico d’America

Questa volta, però, qualcosa è cambiato. Per la prima volta dopo 150 anni, il Westminster Dog Show ha aperto le porte a una gara di agility, portando un tocco di modernità a uno degli eventi più iconici del mondo canino. La tradizione si è fermata, lasciando spazio a un ritmo più veloce e a cani che si muovono con agilità e energia, sfidando l’immagine di perfezione statica che da sempre contraddistingueva il concorso. La novità ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori e i partecipanti, che hanno visto nel cambiamento

Per centocinquant'anni il Westminster Kennel Club Dog Show è stato il tempio dell'immutabilità: un rito quasi liturgico in cui il tempo sembrava sospeso, scandito dal passo misurato dei cani sul ring, dal giudizio silenzioso degli esperti e da un'idea di perfezione costruita sull'estetica, sul pedigree, sulla continuità della tradizione. Poi, nel 2014, l'ingresso dell'agility ha incrinato quella compostezza apparente, introducendo nel cuore del dog show più prestigioso degli Stati Uniti una disciplina che vive di velocità, istinto, improvvisazione controllata e, soprattutto, di una relazione profonda e bidirezionale tra cane e conduttore.

