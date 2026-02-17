Cani Husky sequestrati in Trentino Accolti da una struttura di Ferrara

Il corpo forestale del Trentino ha sequestrato 37 cani di razza Husky in seguito a un intervento a Millegrobbe, nel Comune di Lavarone, perché venivano tenuti in condizioni di cattiva salute. La decisione di intervenire è arrivata dopo segnalazioni di maltrattamenti da parte di residenti e volontari locali. I cani sono stati trasferiti in una struttura di Ferrara, dove riceveranno cure e assistenza.

Trentasette cani di razza Alaskan Husky sono stati sequestrati dal corpo forestale del Trentino al termine di un'operazione scattata sabato in un Comune dell'Alpe cimbra (n località Millegrobbe, nel territorio di Lavarone) e che ha avuto risvolti anche sul nostro territorio, non dal punto di vista investigativo ma da quello dell'accoglienza degli animali salvati. Le indagini, condotte con il supporto dei veterinari dell'Asuit dopo la segnalazione di un'associazione animalista, hanno evidenziato condizioni non compatibili con il benessere degli animali, a causa di strutture inadeguate. Queste erano collocate in un'area di proprietà pubblica per un'attività di sleddog (cani da slitta, per intendersi). I cani saranno trasferiti in una struttura nella provincia di Ferrara, dove resteranno fino all'adozione definitiva da parte di qualche famiglia.