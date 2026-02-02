Eugenia e Beatrice di York stanno usando due modalità opposte per gestire la relazione con il padre Andrea dopo gli scandali
Eugenia e Beatrice di York stanno adottando due approcci opposti nel rapporto con il padre Andrea, dopo gli scandali che hanno coinvolto il loro genitore. Mentre una cerca di mantenere le distanze, l'altra sembra voler rimanere vicina, dimostrando che le scelte personali possono divergere anche tra sorelle molto legate.
Le colpe dei padri non dovrebbero mai ricadere sui figli. Essere i discendenti di un personaggio pubblico che non vanta una buona condotta, però, può generare comunque qualche problema. Lo sanno bene Eugenia e Beatrice di York. Andrea, principe dello scandalo. Da qualche mese a questa parte il principe Andrea – o dovremmo dire: ex principe – è stato completamente estromesso dalla vita di corte. La pubblicazione, nel 2025, di un memoriale postumo di Virginia Giuffre, principale accusatrice del figlio della regina Elisabetta, ha costretto re Carlo ad allontanare del tutto il fratello dalla famiglia reale. 🔗 Leggi su Amica.it
